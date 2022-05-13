Москва, 13 мая, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Слова депутата Латвии Александра Кирштейнса по поводу возлагавших цветы к памятнику Освободителям Риги в парке Победы являются нацизмом. Об этом 13 мая написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

При этом ранее Кирштейнс написал на своей странице в соцсети Twitter, что, по его мнению, тех кто в День Победы пришел к памятнику Освободителям в Риге «необходимо было впустить, а выход закрыть», и выпускать только тех, «кому посольство России купило билет в один конец — в Москву».

«Это и есть нацизм, которого как бы нет. Подобные заявления должны рассматриваться не на дисциплинарных комиссиях по этике, а в национальных судах и на заседаниях профильных структур международных организаций», — отметила в своем сообщении Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявления премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о якобы необходимости «искоренить» русский мир являются квинтэссенцией ненависти к русским, поразившей польских политиков и общество.