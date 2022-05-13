Сясьстрой, Ленинградская область, 13 мая, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Первая семья, приехавшая из Мариуполя в Ленинградскую область, трудоустроена на областном предприятии, сообщили 13 мая в пресс-службе администрации Ленобласти.

t. me/lenobladminka Первая семья, приехавшая из Мариуполя, трудоустроена в Ленобласти

«Ольга и Олег Скумины работают на тепличном комплексе «Новая Голландия» в Сясьстрое: она — цветоводом, он — электриком. Квартиру, где они живут с двумя детьми и бабушкой, им предоставил работодатель», — рассказали в пресс-службе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Ленинградскую область с начала специальной военной операции России на Украине приехало порядка 900 беженцев из Донбасса и с Украины, более 300 из них прошли собеседования для дальнейшего трудоустройства в России. А документы о предоставлении временного убежища в Ленобласти к концу апреля получили более 154 человек.