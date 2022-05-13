Санкт-Петербург, 13 мая, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Жителям Северной столицы показали, как может выглядеть новая набережная в Парке 300-летия Санкт-Петербурга в Приморском районе. Концепцию представили на странице администрации района в социальной сети «ВКонтакте».

Пресс-служба администрации Приморского района Проект береговой линии Парка 300-летия

Обновленная береговая линия разместит на своей территории песчаный пляж, детские площадки, спортивные и рекреационные зоны, а также арт-объекты и фотозоны.

Кроме этого на участке появятся пешеходные мостики, которые будут направлять к флагштокам и к базе водных видов спорта. С этих дорожек будет открываться панорамный вид на акваторию Финского залива.

Помимо новой береговой линии на территории парка 300-летия появится площадка для сдачи нормативов ГТО. Она позволит проводить общегородские и районные соревнования. Люди с ограниченными возможностями также будут иметь к ней доступ.

Эти проекты пока находятся на этапе обсуждения. Администрация района дала возможность участникам группы проголосовать за проекты, а также высказать свои предложения в комментариях.