13 мая 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о том, что Россия является «прямой угрозой» мировому порядку.

Оксана Переможенко, , 13:46 — REGNUM Россия является «прямой угрозой» мировому порядку из-за своей дружбы с Китаем и призывов к «очень произвольным» международным отношениям. Об этом 12 мая в Токио в ходе пресс-конференции на саммите Евросоюз — Япония заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Мировое правительство Иван Шилов © ИА REGNUM

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Заявление главы Европейской комиссии обсудили в мессенджере Telegram.

«Глава Еврокомиссии Фон дер Ляйен назвала Россию прямой угрозой мировому порядку. Как известно, во главе «миропорядка» сейчас находятся США, и как ни странно, если верить главе Еврокомиссии, украинские солдаты сейчас изо всех сил защищают право США и Евросоюза «управлять миром» и продолжать бесконтрольно печатать валюту, грабя весь остальной мир. Не понимают украинцы, какую важную миссию для США и ЕС они выполняют!» — не без сарказма написал украинский журналист и политик Дмитрий Василец.

«Согласен! Россия прямая угроза неофашистскому порядку глобалистов», — отреагировал T N.

«А без всемирного лоха у США жизнь плоха!» — с сарказмом добавил Серёга.

«Ну, собственно, она сказала правду…» — пишет Юрий.

«Всё правильно она сказала, блаженство их колониального доминирование действительно под вопросом…» — написал Леонид.

«Ну, а если ваш «мировой» порядок нам не подходит? Это порядок паразитов», — отреагировала Tatiana.

«Ну, понятно. Одни страны пашут, другие работают, а третьи порядок устанавливают. И всё норм, и всё называется мировым порядком, и всё чики-пики. И вдруг какая-то пашущая-работающая страна возмутилась существующим порядком и начинает его ломать. Конечно, она выбивается из устаканенного, ату ее, ату. Спускаем всю свору псов на сохранение устраивающего третьих порядка», — отметила Елена.

«Конечно, угроза, — мир не будет прежним. Миропорядок меняется. Европа и США выходят из зоны комфорта и переходят в эконом», — отреагировал Виктор М.

«Россия захотела независимости, финансовой прежде всего, экономической и политической. А это значит, что влияние США при таком раскладе начинает рушиться, т. к. все страны хотят того же. Наша победа — это начало ухода от господства глобального альянса», — комментирует новость Наталья Ш.

Новый Бог. Пирамида на долларе США

«Если Россия угроза мировому порядку, то, значит, современный мировой порядок угроза существованию человечества», — пишет Анатолий Б.

«Какой мировой порядок? Теперь будет новый порядок», — добавил Юрий Р.

«Мы новый мир построим со своим порядком! Готовьте стены для наклейки долларов вместо обоев!!! Зелёный цвет успокаивает!» — иронизирует «Пиявочка».

«Если мировой порядок — нацизм, то мир серьезно болен… Нужна операция», — отметила Katerina F.

«Смотря, что ты называешь мировым порядком. Сидеть как клещ на шее государств и сосать из них ресурс и чесать по ушам о демократии? Это мировой порядок? Тогда да, вас пора всех уже раскулачивать и на кол сажать. Весь Брюссель с Госдепом», — прокомментировал новость Валентин.

«Очень демократично — заставлять весь мир жить по-ихнему», — написала Валерия К.

«Урсула, ваш миропорядок — такое дерьмо, что мы рады быть для него угрозой», — с юмором добавил Дмитрий.

«А в чем ложь этой дамочки? Разве Россия согласна с их мировыми порядками? С подлостью, наглой ложью, издевательством над Россией и ее гражданами, бомбежками неугодных им стран, призывами и убийствами лидеров этих стран и ещё многими зверствами натовцев», — задумалась Лариса.

«Ну надо же, Россия посмела спасать мир от сатанистов, желающих его сократить до минимума…» — подытожил один из участников обсуждения.