Белгород, 13 мая, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Похороны жителя приграничного села Солохи, погибшего во время обстрела со стороны Украины, проходят 13 мая, сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Марина Каширская ИА REGNUM Свечи

Глава региона приехал выразить соболезнование семье 18-летнего Руслана Нефедова.

«Понимаю, что никто и никогда не восполнит матери потерю сына. Невозможно подобрать слова поддержки, чтобы попытаться заглушить материнскую боль. А видя и слыша, как от боли и крика разрывается материнское сердце, трудно сдерживать слёзы. Вместе с семьей скорбит всё село, весь район и вся Белгородская область. Светлая и добрая память Руслану», — написал губернатор в социальных сетях.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая в результате обстрела села реактивной системой залпового огня «Град» ранения получили семь человек, 18-летний пострадавший скончался в машине скорой помощи. СКР возбудил уголовное дело.