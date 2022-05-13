Москва, 13 мая, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Вступил в силу обновлённый договор о военном сотрудничестве России и Казахстана. Текст документа 13 мая обнародовали на портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Казахстан

Договор предусматривает сотрудничество двух стран в области военного образования и подготовки кадров, поставку вооружений и совместные военные учения.

«Обновлённый договор также дополнен новыми направлениями и формами взаимодействия, которые включают миротворческую деятельность, взаимодействие в рамках международных организаций, противодействие вызовам и угрозам региональной безопасности, культуру и спорт», — прокомментировали ранее документ в минобороны Казахстана.

В договоре отмечается, что предусмотренное в нём военное сотрудничество РФ и РК не направлено против других стран. Он начал действовать с 4 мая.

Напомним, Россия и Казахстан подписали обновлённый договор о военном сотрудничестве 16 октября 2021 года. Срок его действия — десять лет. Если стороны своевременно не сообщат о желании расторгнуть соглашение, то оно продлевается ещё на десять лет.