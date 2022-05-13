Пермь, 13 мая, 2022, 13:11 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки, 12 мая, в больницы поступили 34 пациента с коронавирусной инфекцией, что на 25 больше, чем днём ранее, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В стационарных условиях на сегодняшний день лечение получают 334 человека с коронавирусной инфекцией. В тяжёлом состоянии находятся 36 пациентов. Из них девять подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в Прикамье зарегистрировано 368 417 заражений коронавирусом. Из них 96 случаев — за прошедшие сутки. От COVID-19 в регионе скончались 8779 человек, в том числе двое — 12 мая.