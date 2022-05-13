Москва, 13 мая, 2022, 13:11 — ИА Регнум. ФСБ России предотвратила теракт в торгово-развлекательном центре в Сочи и задержала неонациста, планировавшего его совершить 9 мая. Об этом 13 мая сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен террористический акт в городе Сочи Краснодарского края», — говорится в сообщении.

Отмечается, что задержан гражданин России 1991 года рождения, который является сторонником идеологии неонацизма и массовых убийств. По информации ФСБ, он готовил вооружённое нападение в одном из торгово-развлекательных центров города Сочи 9 мая.

Дома у задержанного изъяты револьвер с боеприпасами, граната Ф-1, холодное оружие и рукописная план-схема планируемого преступления. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к теракту.

Напомним, это третий теракт, о предотвращении которого ФСБ сообщила за три дня. Ранее было объявлено о задержании планировавших теракты жителях Курской области и Калининграда.