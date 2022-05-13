Сочи, Краснодарский край, 13 мая, 2022, 13:11 — ИА Регнум. ФСБ России опубликовала кадры задержания и допроса 30-летнего мужчины в Сочи, подозреваемого в подготовке террористического акта.

Kaluga.sledcom.ru Преступления выявлены сотрудниками Управления ФСБ России по Калужской области

На кадрах задержанный признаётся, что является сторонником нацизма, а также запрещённой организации «Колумбайн».

«Я хотел совершить теракт 9 мая. Я хотел убить больше 50 человек», — рассказал он.

По словам мужчины, он хотел в толпе в торгово-развлекательном центре открыть стрельбу из револьвера и перестрелять раненых.