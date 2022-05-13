Коста-Рика, 13 мая, 2022, 13:10 — ИА Регнум. На своей первой встрече с представителями деловых кругов президент Родриго Чавес предложил бороться за Коста-Рику, чтобы внести в неё изменения и делать это вместе. Об этом пишет Prensa Latina.

hacienda.go.cr Президент Коста-Рики Родриго Чавес Роблес

Во время встречи, которая длилась чуть более часа, Чавес выразил готовность вести диалог и прислушиваться к мнению частного сектора, который необходим для возрождения страны.

«Нерационально думать о государственном и частном секторах отдельно. Мы должны работать вместе, чтобы служить всем», — сказал Чавес.

По его словам, стороны долго говорили о проблемах, стоящих перед страной, о необходимости быстрого оживления экономики, чтобы создать больше качественных рабочих мест и устранить препятствия, которые мешают инвестициям, созданию рабочих мест и процветанию: «Мы сказали им, что не собираемся давать им ничего бесплатно, но мы позволим им работать в соответствии с нашей законодательной базой, устраняя ненужные препятствия».

Новый костариканский лидер также сказал, что подобные встречи с деловыми кругами будут проводиться чаще, чтобы выслушать их проблемы.