Вокруг националистов на «Азовстали» войска ДНР и России стягивают удавку
Донецк, 13 мая, 2022, 13:10 — ИА Регнум. В настоящее время войска России и Донецкой Народной Республики улучшают свои позиции вокруг завода «Азовсталь», где остаются украинские военные и националисты. Об этом 13 мая заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
По его словам, сейчас ведётся «сдавливание» противника.
«Сдавливание, удавка, назовём так. Чтобы было как можно меньше у них мест, из которых они из подвалов могли вылезать. Уничтожаются огневые точки», — пояснил Басурин.
При этом, по его словам, зачисток территории завода не ведётся. Такой термин, подчеркнул представитель Народной милиции, использовать некорректно, поскольку он подразумевает спуск в подвалы, а российские военные и войска ДНР занимают в данный момент те площади и позиции, что позволяют лучше контролировать территорию «Азовстали».
Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая командир батальона «Восток» Александр Ходаковский заявил, что в Мариуполе (ДНР) обнаружен и заблокирован тоннель, который украинские боевики использовали, чтобы тайно выходить с территории «Азовстали». Он был оборудован вдоль труб под железнодорожным полотном. Тоннель выходит к реке, «из которой, судя по натоптанным тропам, противник набирает воду».
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По оценкам Ходаковского, украинские боевики устали воевать, просятся на свободу, однако противник «отыгрывает последний акт», поскольку «хочет домой и с флагами».
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