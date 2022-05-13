Донецк, 13 мая, 2022, 13:10 — ИА Регнум. В настоящее время войска России и Донецкой Народной Республики улучшают свои позиции вокруг завода «Азовсталь», где остаются украинские военные и националисты. Об этом 13 мая заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Никита Третьяков ИА REGNUM Вид из окна на металлургический комбинат «Азовсталь»

По его словам, сейчас ведётся «сдавливание» противника.

«Сдавливание, удавка, назовём так. Чтобы было как можно меньше у них мест, из которых они из подвалов могли вылезать. Уничтожаются огневые точки», — пояснил Басурин.

При этом, по его словам, зачисток территории завода не ведётся. Такой термин, подчеркнул представитель Народной милиции, использовать некорректно, поскольку он подразумевает спуск в подвалы, а российские военные и войска ДНР занимают в данный момент те площади и позиции, что позволяют лучше контролировать территорию «Азовстали».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая командир батальона «Восток» Александр Ходаковский заявил, что в Мариуполе (ДНР) обнаружен и заблокирован тоннель, который украинские боевики использовали, чтобы тайно выходить с территории «Азовстали». Он был оборудован вдоль труб под железнодорожным полотном. Тоннель выходит к реке, «из которой, судя по натоптанным тропам, противник набирает воду».

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По оценкам Ходаковского, украинские боевики устали воевать, просятся на свободу, однако противник «отыгрывает последний акт», поскольку «хочет домой и с флагами».

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