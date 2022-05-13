Усть-Абаканский район, Хакасия, 13 мая, 2022, 13:10 — ИА Регнум. В Усть-Абаканском районе Хакасии возбуждено уголовное дело о халатности в связи с уничтожением имущества жителей села в результате степного пожара. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 мая в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Марина Каширская ИА REGNUM Пал травы

Дело по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ («Халатность») возбуждено на основании материалов, представленных республиканской прокуратурой. В результате степного пожара было уничтожено имущество жителей села Зелёное Усть-Абаканского района.

По данным следствия, к 30 апреля ответственные должностные лица администрации Опытненского сельсовета Усть-Абаканского района не приняли мер, предписанных уполномоченными органами в марте 2022 года. В частности, не были устранены нарушения требований пожарной безопасности по очистке новой части села Зелёное от сухой травяной растительности.

В результате 30 апреля на территории Опытненского сельсовета возник степной пожар. Огонь уничтожил имущество шести жителей села Зелёное, в том числе недостроенный дом, хозпостройки и личные вещи граждан на сумму более 9 млн рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае в рамках расследования уголовного дела о халатности в связи с массовыми пожарами задержан заместитель главы города Уяра.

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