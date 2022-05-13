Штутгарт, Германия, 13 мая, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Россия ворует зерно на востоке Украины. С аким заявление выступил министр продовольствия и сельского хозяйства ГерманииДжем Оздемир в Штутгарте, где сегодня, 13 мая, стартует встреча стран G7.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

Перед встречей профильных министров стран G7 Оздемир провел переговоры с украинским коллегойНиколаем Сольским.

«Речь шла о том, как мы можем помочь Украине, если Россия занимается воровством, грабежом зерна с востока Украины», — заявил Оздемир.

Как ранее передавалоИА REGNUM, сообщения о вывозе Россией зерна с Украины являются фейком, заявлял пресс-секретарь российского лидераДмитрий Песков.

Читайте также: Песков назвал фейком заявления о «вывозе» Россией зерна с Украины