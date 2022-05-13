Ставрополь, 13 мая, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Власти Ставропольского края рассчитывают на существенный рост турпотока в высокий курортный сезон 2022 года. Исходя из данных по численности отдохнувших на Кавминводах с начала нынешнего года, есть надежда, что будут превышены доковидные показатели. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор края Владимир Владимиров.

Telegram-канал главы Ставропольского края Кавминводы

«Только с начала года на наших курортах отдохнули около 500 тысяч человек. На май–июнь распроданы практически все места в здравницах КМВ. На месяц вперед забронированы порядка 43 тысяч путевок в санатории. Ожидаем, что в этом году мы выйдем на доковидные показатели по турпотоку в наш регион», — написал глава Ставрополья.

С учетом роста интереса жителей России к внутреннему отдыху власти Ставрополья наращивают ёмкость санаторно-курортного комплекса. На Кавминводах строится 46 объектов размещения, из которых половина будет открыта в 2022 году. Всего до 2025 года планируется потратить на создание новых мест размещения туристов 52 млрд рублей.

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