Курорты Кавминвод готовятся побить по турпотоку доковидные показатели
Ставрополь, 13 мая, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Власти Ставропольского края рассчитывают на существенный рост турпотока в высокий курортный сезон 2022 года. Исходя из данных по численности отдохнувших на Кавминводах с начала нынешнего года, есть надежда, что будут превышены доковидные показатели. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор края Владимир Владимиров.
С учетом роста интереса жителей России к внутреннему отдыху власти Ставрополья наращивают ёмкость санаторно-курортного комплекса. На Кавминводах строится 46 объектов размещения, из которых половина будет открыта в 2022 году. Всего до 2025 года планируется потратить на создание новых мест размещения туристов 52 млрд рублей.
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