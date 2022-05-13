Благовещенск, 13 мая, 2022, 13:09 — ИА Регнум. В Приамурье при подготовке системы ЖКХ к новому отопительному сезону используются в основном материалы отечественного производства. Но под санкции попало насосное оборудование, которое поставлялось из Финляндии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

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«В связи с прекращением поставок насосного оборудования из Финляндии, уже нашли ему замену на аналоги, производимые в России», — отметил министр ЖХК Приамурья Алексей Тарасов.

Власти региона заверили, что санкции не повлияют на планы по подготовке системы к новому отопительному сезону. А к зиме в Приамурье планируют заменить 68 котлов, произвести капитальный ремонт четырёх крупных котлов, заменить 4,4 км тепловых, 8,7 км водопроводных, 4,2 км канализационных сетей, отремонтировать пять скважин, пробурить четыре новых скважины, заменить 13 единиц вспомогательного оборудования, а также провести ремонт 24 канализационных колодцев. Бюджетной всей ремонтной компании составляет 1,2 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ижевске в 2022–2023 годах планируется реконструировать тепловые сети. Финансирование данного мероприятия пройдет за счёт средств Фонда национального благосостояния.