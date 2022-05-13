* ИГ — запрещённая в России организация

Эр-Рамади, Ирак, 13 мая, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Вооружённые силы Ирака провели военную операцию в провинции Анбар. Об этом 13 мая сообщает информационное агентство Shafaq.

U.S. Air Force Вертолёт ВВС Ирака

По данным журналистов, 12 мая военной разведке удалось получить данные о местонахождении подземного укрытия боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вблизи государственной границы с Сирией.

Утром 13 мая два самолёта F-16 ВВС Ирака нанесли по позициям противника серию ударов. В результате атаки был уничтожен тоннель, используемый боевиками как укрытие. Как минимум трое террористов были уничтожены.

«Наши ВВС нанесли удар по туннелю, в котором находились члены террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), к югу от Кубайсы, в долине Ашва… В результате удара трое террористов были уничтожены», — цитирует Shafaq заявление минобороны Ирака.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.