Чебоксары, 13 мая, 2022, 13:09 — ИА Регнум. В Чувашии чуть снизилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом, при этом нет новых жертв пандемии. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По информации на 13 мая, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 79 174 случая заражения коронавирусом, выздоровели 73 334 человека, умерли от ковида 4626 пациентов. Таким образом, доля вылечившихся составляет 92,62%, смертность — 5,84%.

Что касается суточной статистики, то 12 мая в Чувашии лабораторно подтверждено 45 случаев заражения коронавирусом, 11 мая выявлено 48 носителей инфекции. Вылечились от ковида 11 и 12 мая соответственно 41 и 48 пациентов.

Количество госпитализированных снизилось: если 11 мая направили в ковидные стационары 67 больных, то 12 мая — 48 человек.

Новых летальных исходов от ковида в Чувашии нет.