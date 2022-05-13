Москва, 13 мая, 2022, 13:09 — ИА Регнум. При введении моратория на проверки бизнеса в 2022 году правительство учло опыт пандемии. Об этом 13 мая заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников журналистам на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Максим Решетников

«Учли тот опыт, который у нас был по итогам ковида — там ряд контрольных органов и инспекторов на местах пытались это обойти, без проверок выписывая штрафы, административные предписания», — заявил Решетников.

«Сейчас это на законодательном уровне запрещено. Поэтому такая лазейка закрыта. И в целом теперь можно говорить о том, что действительно этот мораторий соблюдается». — указал он.