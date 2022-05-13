Стокгольм, 13 мая, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Министр обороны Швеции Петер Хультквист, министр иностранных дел страны Анн Линде и представители всех парламентских партий Швеции 13 мая проводят в пресс-центре риксдага совместную пресс-конференцию в связи публикацией окончательной версии отчета о ситуации в области безопасности Швеции. Как заявила Анн Линде, процесс выработки решения правящей партии «Социал-демократы» по данному вопросу до сих пор продолжается. Об этом сообщил телеканал SVT.

Ministerie van Buitenlandse Zaken Анн Линде

Создается впечатление двоякости продолжающейся пресс-конференции: с одной стороны, в риксдаге считают, что Швеция выиграет от вступления в НАТО, но до сих пор никаких решений не прозвучало.

В этой связи журналисты спросили Линде, приняла ли решение ее партия. Поскольку если ответ окажется положительным, то всем станет окончательно ясно, будет ли вступать Швеция в НАТО или нет.

«Мы еще не приняли решение, но, конечно, после такой очень солидной работы, лично у меня создалось четкое мнение. Но из уважения к нашей внутрипартийной дискуссии и к ответственному решению правительства, которое будет принято в ближайшее время, я предпочитаю не говорить о том, что лично я думаю в этой ситуации», — уклонилась от ответа Линде.