Москва, 13 мая, 2022, 13:07 — ИА Регнум. По итогам очередной волатильной сессии 12 мая нефти удалось еще немного укрепиться и завершить торги непосредственно под отметкой $108 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Добыча нефти

«Сегодня, 13 мая, на утренних торгах нефть марки Brent в моменте приближалась к уровню $110, который отпугнул покупателей и спровоцировал откат.

Таким образом, котировки продолжают осциллировать вокруг 20-дневной скользящей средней, завершая неделю в минусе, несмотря на недавний отскок.

Неопределенность на рынке нефти остается высокой. Присутствуют волнения по поводу как спроса, так и предложения.

Данные по американский инфляции показывают, что потребительские цены отступают неохотно, и это предполагает сохранение жесткой стратегии повышения ставок ФРС, что рискует подорвать экономический рост. Такой сценарий сопровождается рисками для спроса на энергоносители.

При этом нефть удерживается на плаву в ожидании решения ЕС по отказу от импорта российской нефти. Беспокойство по поводу предложения также подпитал прогноз МЭА, который предполагает сокращение поставок из России еще на 600 тыс. баррелей в день в этом месяце после падения почти на 1 млн баррелей в апреле.

До конца торгового дня у Brent есть шанс на укрепление, в том числе за счет ослабления доллара в условиях восстановления фондовых рынков.

Однако пока на рынке присутствует набор противоречивых факторов, Brent продолжит метаться из стороны в сторону и в краткосрочной перспективе будет оставаться в диапазоне $97-115», — полагает эксперт.

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