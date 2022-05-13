Москва, 13 мая, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Террористический акт в одном из торговых центров Сочи, планируемый 9 мая, предотвратили правоохранители, подозреваемый в подготовке преступления задержан. Об этом сообщил 13 мая Центр общественных связей ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен террористический акт в городе Сочи. В результате проведенных мероприятий задержан гражданин России 1991 года рождения, сторонник идеологии неонацизма и массовых убийств», — говорится в сообщении ЦОС.

Мужчина, по данным силовиков, готовил вооружённое нападение на посетителей одного из торгово-развлекательных центров Сочи, теракт планировался 9 мая.

В ходе оперативных мероприятий у подозреваемого по месту жительства были изъяты револьвер с боеприпасами, граната Ф-1, холодное оружие, а также рукописная план-схема планируемого преступления.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к теракту.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая ФСБ сообщила о задержании жителя Курской области, подозреваемого в подготовке серии взрывов в общественных местах по заданию спецслужб Украины.