Самара, 13 мая, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Восемь объектов очистки сточных вод намерены ввести в эксплуатацию в текущем году в рамках реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» в Самарской области. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Наталья Диева Волга

Данный вопрос был рассмотрен на совещании в областном правительстве.

Сообщается, что в 2022 году финансирование работ по федеральному проекту «Оздоровление Волги» составляет свыше трех млрд рублей.

«Это позволит выполнить реконструкцию семи и строительство четырех новых очистных сооружений», — сообщает пресс-служба.

Так, планируется реконструировать комплекс биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов в Самаре, модернизировать объекты в Кинеле, Новокуйбышевске, Сызрани, Жигулевске, Нефтегорске и Отрадном. Кроме этого, новые очистные сооружения появятся в Елховке.

Отмечается, что при этом восемь из 11 объектов планируют ввести в эксплуатацию уже в 2022 году.