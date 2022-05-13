Кемерово, 13 мая, 2022, 13:06 — ИА Регнум. В Кемеровской области по 15 мая сохраняется высокая пожароопасность четвёртого класса горимости, в отдельных районах ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса горимости. Об этом сообщило региональное управление МЧС России.

Dave Hogg Пожар

«В условиях сухой и ветреной погоды высок риск возникновения пожаров, — уточнили в ведомстве. — В сложившихся обстоятельствах важно быть особенно внимательными к соблюдению правил пожарной безопасности».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что новокузнечанам настоятельно рекомендовали соблюдать противопожарные правила.