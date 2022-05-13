Москва, 13 мая, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин встретится с лидерами, которые приедут в Москву на саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил 13 мая журналистам.

Kremlin.ru Члены ОДКБ

Он уточнил, что у Путина запланирован целый ряд таких встреч 16 мая.

«Встречи действительно планируются, уже во второй половине дня понедельника», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 16 мая пройдёт юбилейный саммит государств-членов ОДКБ. Этой организации исполняется 30 лет.

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