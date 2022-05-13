Санкт-Петербург, 13 мая, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области предоставил кредитные каникулы почти по 50 договорам займа, сообщили 13 мая в пресс-службе областной администрации.

stevepb Займ

Как уточнили в пресс-службе, Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, по данным на 1 мая, предоставил кредитные каникулы по 46 договорам займа на общую сумму задолженности 67,3 млн рублей.

«Высоко востребованными остаются и региональные микрозаймы ― в марте количество обращений за ними увеличилось в два раза», — заметили в обладминистрации.

Отметим, что с начала специальной военной операции Росси на Украине и введения из-за этого санкций ЕС и США, властями Ленобласти было направлено 220 млн рублей на компенсацию процентной ставки по кредитам, что позволит предприятиям области привлечь до 3 млрд рублей для пополнения оборотных средств и реализации новых проектов.

Кроме того, из областного бюджета на прямую финансовую поддержку малого и среднего бизнеса Ленинградской области на 2022 год выделено 720,6 млн рублей. Уже распределены 76% от этого объема, в мае планируется предоставление субсидий еще на 60 млн рублей.