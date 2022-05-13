Ярославль, , 13:43 — REGNUM В Ярославле определились кандидаты, которые примут участие в довыборах депутата областной думы по шестому одномандатному округу. Об этом сообщает Избирательная комиссия Ярославской области.

Ярославская областная дума Yarregion.ru

Напомним, место в Ярославской облдуме стало вакантным после смерти первого секретаря обкома КПРФ Александра Воробьёва.

Избирательная комиссия Кировского района Ярославля зарегистрировала шесть кандидатов. От КПРФ в выборах примет участие депутат муниципалитета Ярославля, помощник депутата Яроблдумы Наталия Бобрякова. Коммунистов России будет представлять член общественной палаты Ярославской области, зампредседателя Ярославского отделения «Российского союза сельской молодёжи» Анна Андрусяк. Её основное место работы — АНО «Диалог Регионы.

От ЛДПР на выборы идёт помощник председателя фракции в Яроблдуме Ксения Нестерова. От партии «Новые Люди» участвует «временно неработающий» житель Санкт-Петербурга Олег Сабанов. От партии «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» в выборах примет участие бывший депутат муниципалитета Ярославля, в прошлом директор Ленинского рынка Роман Сукнёв. Сейчас он работает замдиректора по развитию Управдома Дзержинского района.

Единственным зарегистрированным самовыдвиженцем стал учредитель и исполнительный директор ООО «Комбинат социального питания» Максим Вахруков, сын бывшего губернатора области Сергея Вахрукова.

Ещё двух кандидатов не зарегистрировали, так как они не предоставили все необходимые документы. Таким образом из выборов выбыли самовыдвиженец — сопредседатель регионального штаба «Общероссийского народного фронта» Анатолий Упадышев и представляющий «Партию за Справедливость» Имамаддин Аласов.

Выборы пройдут 26 июня 2022 года в Кировском районе Ярославля.

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