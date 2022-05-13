Москва, 13 мая, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Отмена проверок не значит, что отменены требования для бизнеса. Об этом 13 мая заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников журналистам на брифинге.

Permkrai.ru Максим Решетников

«Отмена проверок не значит, что отменены все требования. Бизнес при этом тоже должен понимать, что это некий сигнал доверия к нему, и требования надо соблюдать, потому что требования трудового законодательства, противопожарные мероприятия, санэпидмероприятия — всё это надо соблюдать», — заявил Решетников.

«Просто мы понимаем, доверяем бизнесу, исходим из того, что бизнес, занимаясь этой перенастройкой производства, не будет пренебрегать требованиями безопасности», — указал он.