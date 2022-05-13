Калуга, 13 мая, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Комната на третьем этаже в пятиэтажном доме на улице Гурьянова в Калуге загорелась утром 13 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Главное управление МЧС России по Калужской области Пожар в пятиэтажном доме в Калуге

Огонь уничтожил имущество и внутреннюю отделку комнаты, закоптил коридоры на третьем и четвертом этажах дома. Из дома было эвакуировано 13 человек. Среди них три ребёнка. Одного человека спасателям пришлось эвакуировать по выдвижной лестнице.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём при курении.