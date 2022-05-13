Москва, 13 мая, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему не известно о якобы начале судебного процесса над российским военным на Украине.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Я, к сожалению, не располагаю никакой информацией об этом суде и об этом случае. Я не знаю, насколько это соответствует действительности. У меня вообще нет никакой информации на этот счет», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, ранее ряд СМИ со ссылкой на киевский режим сообщил, что российский военный якобы предстанет перед судом за убийство жителя Сумской области.