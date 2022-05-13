Кремль отреагировал на обвинения Кишинёва в адрес Газпрома
Москва, 13 мая, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Стремление Газпрома получить долги за поставленный в Молдавию газ является естественным и не имеет политической подоплёки. Об этом 12 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Никакой политической подоплёки здесь нет. Если товар поставляется, он должен оплачиваться», — отметил официальный представитель Кремля.
Он отметил, что накопленные молдавской стороной долги «висят» на Газпроме и их объём не снижается. Детали этой задолженности Песков предложил уточнить в самой компании.
Напомним, о том, что требование Газпрома к молдавским властям предоставить график погашения многолетней якобы является политическим ходом, ранее заявила президент Молдавии Майя Санду. Её возмутила позиция российской стороны.
«С 1994 года они не просили его вернуть, а теперь просят у нас, ещё и в условиях, когда стоимость газа выросла во столько раз», — сказала Санду.