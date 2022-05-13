Москва, 13 мая, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Стремление Газпрома получить долги за поставленный в Молдавию газ является естественным и не имеет политической подоплёки. Об этом 12 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Никакой политической подоплёки здесь нет. Если товар поставляется, он должен оплачиваться», — отметил официальный представитель Кремля.

Он отметил, что накопленные молдавской стороной долги «висят» на Газпроме и их объём не снижается. Детали этой задолженности Песков предложил уточнить в самой компании.

Напомним, о том, что требование Газпрома к молдавским властям предоставить график погашения многолетней якобы является политическим ходом, ранее заявила президент Молдавии Майя Санду. Её возмутила позиция российской стороны.

«С 1994 года они не просили его вернуть, а теперь просят у нас, ещё и в условиях, когда стоимость газа выросла во столько раз», — сказала Санду.