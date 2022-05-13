Саратов, 13 мая, 2022, 13:08 — ИА Регнум. В Саратове предлагается создать станкостроительный кластер с использованием возможностей и направлений деятельности предприятий и профильных вузов. Данная идея оказалась в числе 142 предложений, поданных на форум «Сильные идеи для нового времени» по направлению «Национальная технологическая инициатива» от Саратовской области, сообщает минпромышленности и энергетики региона.

Lustra-gus.ru Импортозамещение

Авторами идеи предлагается организация серийного производства технологического оборудования, предназначенного для изготовления или обработки высокоточных деталей. В рамках импортозамещения разработку и производство такой техники можно предусмотреть для электронной, машиностроительной, авиационной, космической промышленности и других производств.

Форум «Сильные идеи для нового времени» организован агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов и фондом Росконгресс. Его целью является возможность выбора и реализации 100 сильных идей, которые внесут существенный вклад в развитие страны и достижение национальных целей развития до 2030 года.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области импортозамещение уже ведется в нефтегазовой, легкой промышленности, сельском хозяйстве, производстве дорожного оборудования.

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