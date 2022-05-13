Москва, 13 мая, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Украинский лидер Владимир Зеленский и политики Запада наживаются на финансовой помощи киевскому режиму. Такое мнение 13 мая высказал лишенный мандата депутата Верховной рады Украины Илья Кива в своем телеграм-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Вся история с финансовой помощью Украине, которая поступает на благотворительные фонды Зеленского — это схема воровства, откатов и обогащения как команды Зеленского, так и западных политиков», — написал он в своем сообщении.

Также Кива прикрепил к своему сообщению скриншот публикации в соцсетях сына экс-президента США Дональда Трампа-младшего, который написал, что из $40 млрд помощи Киеву со стороны США «как минимум $7 дойдут до украинцев, действительно нуждающихся в помощи», а остальные будут потрачены на «откаты» руководителям украинского военно-промышленного комплекса и коррумпированным политикам этой страны.

При этом экс-депутат Рады отметил, что в будущем оказывающих в данный момент помощь киевскому режиму политиков Запада можно будет привлекать к уголовной ответственности за прямое финансирование терроризма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко и посол Швейцарии в Москве Кристина Марти Ланг обсудили гуманитарную ситуацию на Украине.