Сеул, 13 мая, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи продолжит увеличивать количество международных рейсов на фоне снижения заболеваемости коронавирусом и роста спроса на зарубежные поездки. Об этом сообщает KBS World со ссылкой на заявление министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Данное заявление он сделал 13 мая в ходе заседания Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами.

Сообщается, что к следующему месяцу правительство намерено увеличить еженедельное число рейсов на 230, с 532 до 762.

Ранее правительство сообщило о намерении смягчить правила карантинного контроля для иностранных путешественников с 1 июня.

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