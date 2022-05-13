Вашингтон, 13 мая, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Король Иордании Абдалла II продолжает официальный визит в Вашингтон, начавшийся 12 мая. Об этом сообщает Jordan TV.

@RHCJO Абдалла II

По данным журналистов, в ходе визита король Иордании встретился с рядом высокопоставленных лиц в правительстве США, в том числе — с министром обороны Ллойдом Остином.

Отмечается, что стороны обсудили военно-техническое сотрудничество между Иорданией и США, а также — совместные усилия, предпринимаемые двумя странами для поддержания мира на Ближнем Востоке.

«Будущее региона и стоящие перед Ближним Востоком вызовы сегодня требуют от нас совместных действий», — цитируют СМИ заявление короля Иордании.