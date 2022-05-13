Омск, 13 мая, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Прокуратура в Омской области проводит проверку в связи с прекращением водоснабжения ряда населенных пунктов из-за аварии. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 мая в пресс-службе областного надзорного ведомства.

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Прокуратура Омского района проводит проверку соблюдения требований законодательства в деятельности ресурсноснабжающей организации в связи с аварийным прекращением водоснабжения в селе Троицкое. Уточняется, что из-за аварии приостановлена подача воды в семь районов области.

Устанавливаются причины произошедшего. В ходе проверки ведомство даст правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за содержание водопроводных сетей.

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