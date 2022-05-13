Алексеевка, Белгородская область, 13 мая, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Тело мужчины извлекли накануне водолазы из реки Тихая Сосна в городе Алексеевка Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 мая в пресс-службе регионального СУ СК.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Река

Личность погибшего установлена, им оказался житель села Советское. Видимых телесных повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено.

Причину смерти установит экспертиза, организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.