Москва, 13 мая, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Здания Третьяковской галереи и Новой Третьяковки 13 мая закрылись до 14:00 по техническим причинам. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе музея.

Марина Каширская ИА REGNUM Третьяковская галерея

«Комплекс зданий Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке, здание Новой Третьяковки на Крымском валу закрыты для посетителей предварительно до 14:00 по техническим причинам», — сообщили в пресс-службе.

Ранее в СМИ сообщили об эвакуации посетителей Третьяковской галереи и приезда на место полиции и МЧС.