Екатеринбург, 13 мая, 2022, 13:06 — ИА Регнум. В Свердловской области за сутки, 12 мая госпитализированы 43 пациента с коронавирусной инфекцией. Предыдущий суточный показатель снижен на 78 случаев, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В стационарах находятся 89 «тяжёлых» ковид-пациентов. Состояние 481 человека медики оценивают как среднетяжёлое. К аппаратам ИВЛ подключены 26 граждан.

С начала пандемии в Свердловской области выявили 441 862 заражения коронавирусом, из них 144 случая — 12 мая. Выздоровели уже 427 645 пациентов. Жертвами заболевания стали 10 734 человека.