Чебоксары, 13 мая, 2022, 12:56 — ИА Регнум. В Чувашии демилитаризированную военную технику, которая входит в парадный расчёт, включая легендарную «Катюшу», передадут на хранение в частное учреждение культуры. Соответствующая информация о проведении закупки опубликована на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

cap.ru 9 мая 2022 года. Парад Победы в Чебоксарах

Заказчиком является Чувашский национальный музей (подведомственная организация республиканского минкультуры). Речь идёт о хранении коллекции военной техники и других материальных средств: данная площадка должна находиться в пределах Чебоксар, иметь круглосуточную охрану и пропускной режим.

На ответственное хранение передаются 17 предметов музейного значения, в том числе «Катюша», зенитные и противотанковые пушки, учебный пулемёт Дегтярева, командо-штабной автомобиль на базе шасси ЗИЛ-157, бронированная разведывательно-дозорная машина, два мотоцикла «Урал», две дизельные электростанции, боевая машина БМ-21.

Начальная цена контракта определена в размере 2 214 000 рублей. Средства представляют собой целевую субсидию на выполнение мероприятий в рамках государственных программ Чувашии.

Как следует из документации, контракт на хранение по итогам аукциона заключён с частным учреждением культуры «Научно-технический музей истории трактора». Начальная не снижена: бюджету Чувашии услуги по хранению обойдутся в 2 214 000, в том числе в месяц — 276 750 рублей.

Контракт будет действовать до конца 2022 года.