Москва, 13 мая, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Нарушения моратория на проверки бизнеса носят единичный характер. Об этом 13 мая заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников журналистам на брифинге.

Permkrai.ru Максим Решетников

«Поступают жалобы. На сегодняшний момент поступило за всё время действия этой нормы — это уже почти два месяца, — 18 жалоб по всей стране. 11 из них — мы уже с ними разобрались, решение приняли, отменены штрафы, отменены итоги проверки», — заявил Решетников.

«Все нарушения носят единичный характер и связаны скорее с непониманием отдельными инспекторами, отдельными людьми текущей ситуации, тех установок, которые идут. В целом мы видим. что системно все эти требования выполняются», — указал он.