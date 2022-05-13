Юрга, Кемеровская область, 13 мая, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Жителя кемеровского города Юрги будут судить за реабилитацию нацизма. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

По данным следствия, с 6 по 9 мая 2020 года обвиняемый в сообществе социальной сети разместил информацию, в которой содержались негативные высказывания о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества.

Отмечается, что со следствием мужчина сотрудничал, вину признал. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.