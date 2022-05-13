Черкесск, 13 мая, 2022, 12:55 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии выявлен факт мошенничества при получении субсидий, выделяемых на поддержку фермеров. В его совершении подозреваются двое предпринимателей, которые собирались строить склад для хранения сыра, сообщили 13 мая в пресс-службе регионального управления МВД.

Anton Starikov Деньги

Вступив в сговор, в 2019 году они заключили соглашение с министерством сельского хозяйства региона на выплату им субсидии в размере более 19 млн рублей в качестве поддержки для развития технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

После этого злоумышленники заключили между собой фиктивный договор о строительстве. Минсельхоз перечислил им денежные средства, которые подозреваемые потратили по своему усмотрению. В министерство они при этом предоставили фиктивные отчеты о целевом расходовании средств. В настоящее время оба фермера стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве.