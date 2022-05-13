Стокгольм, 13 мая, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Министр обороны Швеции Петер Хультквист, министр иностранных дел страны Анн Линде и представители всех парламентских партий Швеции проводят в пресс-центре риксдага совместную пресс-конференцию в связи публикацией окончательной версии отчета о ситуации в области безопасности страны. Об этом 13 мая передает телеканал SVT.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Как заявила Анн Линде, Швеция готова допустить вступление в НАТО. Более того, отметила она, страны альянса уже предоставили ей гарантии безопасности.

По словам Линде, речь действительно идет о самых что ни на есть настоящих «гарантиях безопасности», которые начнут действовать с момента того, как Швеция официально подаст заявку в НАТО до оформления процесс принятия страны в состав альянса.

«Следует подчеркнуть, что речь идет о гарантиях безопасности со стороны некоторых стран-членов НАТО. Они не являются юридически обязывающими гарантиями по обороны. Таковые мы сможем получить только будучи полноправными членами [альянса]», — обратила внимание присутствующих Анн Линде, подчеркнув, что в последнее время переговоры по гарантиям безопасности велись с США, Великобританией и Германией.

Таким образом, Анн Линде подтвердила сообщение СМИ о том, что страна получила заверения от стран НАТО, которые распространяются на весь период рассмотрения заявки скандинавской страны при вхождении в альянс.