Екатеринбург, 13 мая, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект реконструкции моста через реку Исеть на улице Малышева. Обновлённый проект разработали по просьбам горожан, сообщили журналистам в мэрии.

Const st Каменный мост. Екатеринбург

Новый проект предполагает расширение проезжей части моста до четырёх полос. Появление дополнительных полос позволит увеличить пропускную способность участка улично-дорожной сети. Кроме того, концепция включает строительство дождевой канализации и очистных сооружений.

По просьбам горожан пешеходные дорожки появятся сразу по обеим сторонам моста. При этом предыдущий проект предполагал их появление только на одной из сторон сооружения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Каменный мост Екатеринбурга средины XIX века является объектом культурного наследия федерального значения. Реконструировать сооружение начнут в 2024 году.