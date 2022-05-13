* талибов — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, 13 мая, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Восемнадцать боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убиты в результате нападения сил Фронта сопротивления Афганистана на позиции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Панджшере. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Dean11122 Террористы

Себгатулла Ахмади, представитель Фронта национального сопротивления Афганистана, написал на своей страничке в соцсети, что семь талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты в ходе столкновения между силами фронта и «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в кишлаке Руйдара уезда Шотул.

Ахмади заявил, что бойцы фронта убили 11 талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ранили ещё нескольких в ходе другого рейда в местности Сафидкул уезда Руха.

Столкновения между силами Фронта сопротивления и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Панджшере, Баглане и Тахаре обострились за последние несколько дней, что привело к потерям с обеих сторон.