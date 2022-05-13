Иркутск, 13 мая, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Охоту на большого баклана хотят разрешить в Иркутской области, сообщает телеграм-канал «Байкал» со ссылкой на заявление временно замещающего должность руководителя службы по охране и использованию животного мира Степана Пересыпкина.

Баклан

Служба намерена обратиться в региональный парламент с предложением включить большого баклана в охотничий вид. По словам Пересыпкина, резкое увеличение числа этих птиц негативным образом сказывается на количестве рыбы в Байкале.

Как сообщало ИА REGNUM, апреле 2021 года численность бакланов на Байкале уменьшилась в разы. Иркутский учёный, кандидат биологических наук Виталий Рябцев считает, что виной этому является человеческая жадность и глупость.

По словам иркутского иркутского орнитолога Сергея Пыжьянова, в процессе изучения питания птиц в этой колонии выяснилось, что летом почти 70% рациона приходится на ротана. Это дальневосточная мелкая рыбка, случайно завезенная в дельту Селенги во второй половине 20-го века. Ротан очень сильно размножился, имеет неприятную привычку — поедает мальков. Тем самым ротан наносит ущерб омулю, затрудняет его естественное воспроизводство.

Читайте также: Байкальский баклан стал жертвой человеческой жадности и глупости