Омск, 13 мая, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Крупный лесной пожар ликвидирован в Крутинском районе Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 мая в Главном управлении лесного хозяйства региона.

Pixabay.com Лесной пожар

Всего с начала пожароопасного сезона в регионе обнаружено 337 лесных пожаров. Пройденная возгораниями площадь превысила 10 тыс. га.

12 мая на территории лесного фонда в Омской области возникло восемь новых возгораний, все они потушены. Поздно вечером 12 мая также ликвидирован крупный низовой пожар в Крутинском районе на площади 165 га. Его причиной стал переход огня с земель иных категорий.

Возгорания в лесах 12 мая тушили более ста человек. Применялось более 40 единиц специализированной техники.

Добавим, продолжается ликвидация пожара на труднодоступном участке в Большеуковском районе. На месте работают специалисты ФБУ «Авиалесоохрана».