Ялта, Крым, 13 мая, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Власти Ялты пытаются отсудить у дачного кооператива «Чехово» участок земли, расположенный в прибрежной зоне Фороса. При этом пока не ясно, как земля, ранее находившаяся в республиканской собственности, оказалась в ведении муниципалитета. Это следует из документов, размещённых в картотеке арбитражных дел.

Марина Каширская, ИА REGNUM Крым

Иск департамента имущественных и земельных отношений администрации города Ялта в Арбитражный суд Республики Крым поступил в июне 2021 года. В заявлении департамент требует расторгнуть договор аренды, заключённый в 2004 году, между Советом министров Крыма и дачным кооперативом «Чехово», в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:25:000 000:1184.

Согласно публичной кадастровой карте, участок расположен в Ялте, за границами населенных пунктов Форосского поселкового совета, относится к категории земель поселений. Площадь участка составляет 9 314 кв. м. Согласно данным, разрешённое использование участка — гидротехнические сооружения.

Летом 2021 года суд несколько раз оставлял заявление без движения, требуя предоставить ряд документов, в том числе — доказательства права собственности администрации город на данный участок, в итоге заявление было принято к рассмотрению судом лишь в сентябре 2021 года.

Последнее заседание суда состоялось в апреле — судья вынес определение предложить минимуществу Республики Крым и Совету министров Крыма предоставить документы, на основании которых данный участок был передан в ведение департамента имущественных и земельных отношений администрации Ялты.

Следующее заседание Арбитражного суда намечено на 16 мая.