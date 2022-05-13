Каменск-Уральский, Свердловская область, 13 мая, 2022, 13:04 — ИА Регнум. На Трубном заводе Каменска-Уральского Свердловской области днём 13 мая произошёл крупный пожар. Огнём было охвачено 600 квадратных метров, сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожарные машины

Возгорание началось в помещении валочного цеха. В момент возникновения пожара людей на заводе не оказалось. Эвакуация не потребовалась. По данным МЧС, информации о пострадавших не поступало.

На месте происшествия работали восемь единиц пожарной техники и 35 человек личного состава. Открытое горение на месте пожара ликвидировано. Огнеборцы проводят проливку и разборку горящих конструкций.