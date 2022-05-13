Самара, 13 мая, 2022, 12:53 — ИА Регнум. 144 общественных и 318 дворовых территорий планируют благоустроить в 2022 году в Самарской области. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Reshaem.vmeste76.ru Ремонт двора

Сообщается, что ход реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в регионе обсудили на совещании в областном правительстве.

Так, в текущем году в Самарской области планируют благоустроить 144 общественных и 318 дворовых территорий.

«Объем субсидий на благоустройство составляет около 1 миллиарда 250 миллионов рублей, заключены контракты в рамках 100% запланированных средств. В настоящее время на объектах начались работы. Кассовое освоение средств идет по графику, завершить этот процесс планируется к 1 декабря 2022 года», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в регионе досрочно стартовали работы в городах-победителях пятого всероссийского конкурса проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

В 2022 году конкурс выиграли город Сызрань с проектом «На берегу трех рек: продолжение истории (благоустройство Монастырской набережной реки Сызранки)» и город Отрадный с проектом «По прямой к «Отрадному». Из средств федерального бюджета на работы по двум этим объектам было направлено 219,5 млн рублей.